Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
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Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... VAN'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıkarken, Canpolat ailesinden 14 kişinin evlerinin çatısına çıkarak hayatta kaldığı öğrenildi.

VAN'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıkarken, Canpolat ailesinden 14 kişinin evlerinin çatısına çıkarak hayatta kaldığı öğrenildi.

Esenyamaç Mahallesi'nde, 10'a yakın evin yıkıldığı sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mahallede hasar tespit çalışmaları devam ederken, selde evi hasar gören Canpolat ailesinden 14 kişinin, dama çıkarak kurtuldukları belirtildi. Daha sonraki günlerde meydana gelen sellerde evi tamamen yıkılan Şerafettin Canpolat, olay günü kendisinin evde olmadığını, halası Memihan Açıkel'in (75) kanser hastası ve yatağa bağımlı olması nedeniyle içeridekilerin dışarı çıkamadıklarını belirterek, son anda merdivenle dama çıkarak kurtulduklarını anlattı.

Şerafettin Canpolat,"Selin geldiği sırada ailemden evde 14 kişi vardı. Sel geldiğinde kaçamamamışlar. Köylüler yardıma gelmiş ama kimse yaklaşamamış. Canımızdan başka hiçbir şey kalmadı. 6 çocuğum da evdeydi, Allah'a şükür hepsi kurtuldu. Evimiz tamamen yıkıldı, içindeki eşya, ne varsa sel alıp götürdü. Bize yardıma gelen başta askeri birlikler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yetkililerden isteğimiz bir ev. Şu an dışarıda kaldık" diye konuştu.

Selin ardından rahatsızlanan Memihan Açıkel, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ
Son dakika haber! 14 KİŞİLİK AİLE, SELDE YIKILAN EVİN DAMINA ÇIKARAK KURTULMUŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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