Son dakika haberleri: 13 yaşındaki çocuk bir anda yeğe yığılınca gerçek ortaya çıktı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, sırtına isabet eden yorgun mermiyi fark etmedi. Markete giren çocuk bir anda yere yığılınca sırtından vurulduğu anlaşıldı. 1 aydır tedavisi devam eden 13 yaşındaki Zekeriya Musmani'nin durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Olay, Darıca ilçesinde bulunan Abdi İpekçi Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nereden atıldığı belli olmayan mermi, 13 yaşındaki yabancı uyruklu Zekeriya Musmani'nin sırtına isabet etti. O sırada cadde üzerinde yürümekte olan Musmani, durumu fark etmeyip yürümeye devam ederek bir markete girdi. İçecek almak için girdiği markette yere yığılan Musmani'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirince, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Musmani, Darıca Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Darıca Farabi Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Zekeriya Musmani, ameliyatı için İzmit Alikahya Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 1 ay içerisinde burada iki tane ameliyat geçirmesinin ardından üçüncü ameliyatı için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyatını bekleyen Zekeriya Musmani, "Bakkala gidiyordum, kendime içecek alacaktım. Ondan sonra bakkalın içinde bayılmışım ve ambulans gelip beni aldı" dedi.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. - KOCAELİ