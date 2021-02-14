Son dakika haberleri! 13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberleri! 13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

14.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:01
Son dakika haberleri! 13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın 13 sivili şehit ettiği mağarada teröristlere ait çok silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın 13 sivili şehit ettiği mağarada teröristlere ait çok silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.


Son dakika haberleri! 13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri! 13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri! 13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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