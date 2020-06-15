Son dakika haberleri: 12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: 12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, avukat Doğa Tokuçoğlu, iddiaya göre dengesini kaybedip, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: 12'nci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
15.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:20

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, avukat Doğa Tokuçoğlu, iddiaya göre dengesini kaybedip, 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu apartman dairesinin balkonunda iddiaya göre dengesini kaybederek, 12'nci kattan beton zemine düştü. Tokuçoğlu ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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