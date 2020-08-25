Son dakika haberleri! 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı

Bir son dakika haberine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Beylikdüzü Ambulans ekibinin, bir hastanın sevki sırasında yaşanan trafik kazasının ardından hasta yakınları veya kaza ile ilgisi bulunmayan bir araçtan inen 3 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

Son dakika haberleri! 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı
25.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:05

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Beylikdüzü Ambulans ekibinin, bir hastanın sevki sırasında yaşanan trafik kazasının ardından hasta yakınları veya kaza ile ilgisi bulunmayan bir araçtan inen 3 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Twitter hesabından dün 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darbedilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz."

Paylaşımda, "Olayı yaşayan personele geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olayın takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Dünya
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Magazin
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz
PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Murat Kurum Faik Öztrak Fatih Dönmez
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Eddie Newton Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 00:08:35. #1.15#
title