Son dakika haberleri | 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)
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Son dakika haberleri | 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)

Son dakika haberleri | 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TUTUKLANDICumhuriyet savcılığında alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen İbrahim Bahtiyaroğlu (65), 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen İbrahim Bahtiyaroğlu (65), 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Bahtiyaroğlu, geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkaralarak cezevine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3) - Haberler
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