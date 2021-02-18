Son dakika haberleri: 11 milli voleybolcu "milli sporcu bursu" almaya hak kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: 11 milli voleybolcu "milli sporcu bursu" almaya hak kazandı

18.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:47
Son dakika haberleri: 11 milli voleybolcu

Son dakika haberleri... Türkiye Voleybol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni kapsamında 11 milli voleybolcunun da "milli sporcu bursu" almaya hak kazandığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni kapsamında 11 milli voleybolcunun da "milli sporcu bursu" almaya hak kazandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bursa hak kazanan milli sporcularında da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli voleybolcular Beyza Arıcı, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Elif Sude Erginbaş, Hanife Nur Özaydınlı, Hilal Kocakara, Nazlı Eda Kafkas, Aybüke Çetinay, Ezgi Kara, Doğukan Ulu ile Ertuğrul Gazi Metin eğitim-öğretim süreleri boyunca ' Yüzde 100 Eğitim Bursu Desteği' ile okuyacak." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Osman Kavala Özlem Zengin Muharrem İnce
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Osman Özköylü Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: 11 milli voleybolcu "milli sporcu bursu" almaya hak kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 19:12:06. #1.14#
title