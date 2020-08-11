Son dakika haberleri | 11 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi
Son dakika gelişmesine göre KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORFENERBAHÇESarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.
11.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:54
KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe Beko, çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdürecek.
GALATASARAY13.00 Sarı-kırmızılı kulüpte futbol takımının forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapılacak.
BEŞİKTAŞ11.30-18.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
HATAYSPOR15.00 Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Hatayspor'da, yeni teknik direktör Ömer Erdoğan için imza töreni düzenlenecek.
UEFA AVRUPA LİGİ22.00 Wolverhampton - Sevilla
22.00 Shakhtar Donetsk - Basel
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Kaynak: DHA