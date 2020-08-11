Son dakika haberleri | 11 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi Son dakika gelişmesine göre KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORFENERBAHÇESarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR FENERBAHÇE Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek. Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe Beko, çalışmalarını Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe Beko, çalışmalarını Topuk Yaylası 'nda sürdürecek. GALATASARAY13.00 Sarı-kırmızılı kulüpte futbol takımının forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapılacak. BEŞİKTAŞ11.30-18.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. HATAYSPOR15.00 Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Hatayspor'da, yeni teknik direktör Ömer Erdoğan için imza töreni düzenlenecek. UEFA AVRUPA LİGİ22.00 Wolverhampton - Sevilla 22.00 Shakhtar Donetsk - Basel

Kaynak: DHA