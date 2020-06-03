Son dakika haberleri: 1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler
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Son dakika haberleri: 1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

Son dakika haberleri... TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde bulunan bir otel, müşterilerine gönderdiği elektronik postada 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirledi.

Son dakika haberleri: 1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler
03.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:28

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde bulunan bir otel, müşterilerine gönderdiği elektronik postada 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirledi. Oda ve yiyecek ücretinin dahil olmadığı fiyatı duyan birçok kişi duruma tepki gösterirken, Bodrumlu işletmeciler ise, çok daha ucuz fiyatlı tesislerin olduğunu ve ilçede çok daha uygun fiyatlarla tatil yapılacak yerler bulunduğunu belirterek, "Rakamlar vatandaşı ürkütmesin" dedi.

Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirlerarası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerine gitmeye başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Bodrum ilçesi de tatilcilerin akınına uğradı. Oteller, plajlar, kafe ve restoranlar yeni normale uyum sağlayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden açıldı.

Ayrıca pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet veren bazı işletmeler oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yaptı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü Mahallesi'ndeki bir otelin bu yılki fiyatları ise görenleri şaşırttı. Müşterilerine gönderdiği elektronik postada 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, iki kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, iki plaj havlusu, iki kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Uçuk fiyatı duyan Bodrumlular ise yükselen rakamlara tepki gösterirken, bazıları bu tarz işletmelerin Bodrum'un pahalı olduğuna dair yanlış bir algı oluşturduğunu savundu.'BODRUM YERİNE GÖRE PAHALIDIR'Gümbet'te işletmecilik yapan Musa Özkesin, "Bodrum'da her bölgede farklı fiyatlandırma var. Bizim işletmemizde şezlong ücretleri 50 TL ancak vatandaşlar bu bedeli yiyecek içeceklerinde kullanıyor. Şezlong için ekstra ücret almıyoruz. Bodrum yerine göre pahalıdır. Bu da insanların tercihidir. Her işletmenin fiyatı bellidir. Uygun ücretli yerler de Bodrum'da mevcuttur" dedi.Bodrumlu turizmcilerden Rıza Karakaya, "Bodrum müşteri yelpazesi çok geniş bir yer. Çok para ödeyecek müşterilerin gittiği yerler var. Türkbükü de onlardan bir tanesi. Bodrum'un en az Türkbükü kadar güzel yerleri de var. Buralarda bu fiyatlar yok, aynı kalitede güzel hizmet veriliyor. Yüzde 1'lik de olsa ülke zenginlerine hitap edecek mekanlar var. Bu fiyatlar vatandaşları ürkütmesin. Çok ucuza da çok güzel tatil yapılabilecek yerler var" diye konuştu.'PAHALI DENMEMELİ'Tekne turu düzenleyen vatandaşlardan Fatma Donka, "Türkbükü çok ünlü ve elit insanlara hitap eden bir yer. Bodrum'da her türlü turist var. Zengini de geliyor, orta gelirlisi de geliyor, memuru da geliyor. Herkes cebine göre hareket edebilir. Türkbükü'nde bir su 30 TL. Orayı tercih etmeyebilirsiniz. Şezlongu 20-30 TL'ye de kiralayabilirsiniz. 100 TL'ye tekne turuna katılabilirsiniz. Pahalı denirse yanlış olur. Her şey çok pahalı değil. Bir öğününe 20 TL de harcayabilirsin, 1000 TL de harcayabilirsin" diye konuştu.

Bodrum'daki fiyatların pahalı olmadığını savunan vatandaşlardan Emir Acar, "O mekan fiyatları abartmış. Bodrum Gümbet'te 50-60 TL'ye bir kişi gününü plajda geçirebilir hatta yemek de yiyebilir" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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