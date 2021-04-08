Son dakika haberleri! 10 Yıl önce bugün neler oldu?
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Son dakika haberleri! 10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KOSOVA İLK KADIN CUMHURBAŞKANI'NI SEÇTİKosova Meclisi, 36 yaşındaki kadın polis şefi Atifete Jahjaga'yı cumhurbaşkanı olarak seçti.

KOSOVA İLK KADIN CUMHURBAŞKANI'NI SEÇTİ

Kosova Meclisi, 36 yaşındaki kadın polis şefi Atifete Jahjaga'yı cumhurbaşkanı olarak seçti. Kosova Meclisi milletvekilleri tarafından yapılan ilk tur oylamada 80 oy alan Jahjaga, Kosova'nın bağımsızlık sonrası 3'üncü cumhurbaşkanı oldu. Jahjaga 35 gün önce seçilen ve seçilmesi Anayasa mahkemesi tarafından ihlal olarak nitelenen işadamı Behgjet Pacolli'nin yerine geçti.

YAŞLI GÜRCÜ KADIN İNTERNET AĞINI ÇÖKERTTİ

75 yaşında ki Gürcü kadın Gürcistan ve Ermenistan'ın internet bağlantısını çökertti. Gürcistan'ın Ksani köyünde yaşayan Ayasan Shakaryan isimli kadın fiberoptik kabloya zarar vererek İki ülkeyi internetsiz bıraktı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Ermenistan ve Gürcistan'ın internet bağlantı kablosunun etrafında kazma ve metal bulduğunu belirtti.

Hurda toplayıcısı olduğunu ifade eden ve suçu kabul etmeyen yaşlı kadına 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu'nun (Blackseafor) 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında askeri gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Blackseafo'un 10. Yılı dolayısıyla sabah saatlerinde ilk tören Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törenin ardından askeri gemiler adeta gövde gösterisi yaptı.

Askeri gemiler ve yelkenlilerin geçişi sırasında renkli görüntüler oluştu. Sahilde toplanan vatandaşlar, geçişi meraklı gözlerle izledi.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında Barboros Bulvarında askeri bando tarafından mini bir konser verildi.

-İHA-

Son dakika haberleri! 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haberleri! 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haberleri! 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haberleri! 10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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