Son dakika haberleri... 10 ilde PKK operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haberleri... 10 ilde PKK operasyonu: 17 gözaltı

12.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:39
Son dakika haberleri... 10 ilde PKK operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberi... ŞANLIURFA merkezli 10 ilde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde eylem yapmaya hazırlandığı saptanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 10 ilde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde eylem yapmaya hazırlandığı saptanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ta yapılması olası eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye'ye illegal yollardan geri dönmüş olabileceği ve uyuyan hücre olabilecekleri tespit edilen şüphelilerin, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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