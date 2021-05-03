Son dakika haberleri: 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINAN 256 KİŞİYE, 888 BİN LİRA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINAN 256 KİŞİYE, 888 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: , 1 Mayıs'ta düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişiden 247'si polisteki sorgularının ardından 9'u ise sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

, 1 Mayıs'ta düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişiden 247'si polisteki sorgularının ardından 9'u ise sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan birinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıkarken, birinin de koronavirüs teşhisiyle karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Serbest bırakılan tüm şüphelilere, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 888 bin 64 lira para cezası uygulandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yasadışı gösteri yapmak isteyen 256 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 247'si emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. 9'u ise adlieyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da bir şüpheli serbest bırakılırken, 8 şüpheliye adli kontrol getirildi.

256 şüpheliye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 469'ar liradan toplam 888 bin 64 lira adli para cezası uygulandı.

Öte yandan göstericilerden S.U.B.'nin koronavirüs hastası olduğu bu nedenle karantina altında bulunması gerektiği ortaya çıkarken, şüpheli Ş.D.'nin ise sağlık kontrolünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Son dakika haberleri: 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINAN 256 KİŞİYE, 888 BİN LİRA CEZA
Son dakika haberleri: 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINAN 256 KİŞİYE, 888 BİN LİRA CEZA
Son dakika haberleri: 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINAN 256 KİŞİYE, 888 BİN LİRA CEZA
Son dakika haberleri: 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINAN 256 KİŞİYE, 888 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINAN 256 KİŞİYE, 888 BİN LİRA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:07:22. #1.16#

title