ÖLÜMLÜ KAZA MOBESE KAMERASINDA

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. MOBESE kameraları ise kaza anının anbean kaydetti.

Kaza, bugün saat 00.01 sıralarında, Şelale Kavşağında meydana geldi. Savaş Kahraman'ın (47) idaresindeki 35 AD 8806 plakalı otomobil ile Avni Gökçe'nin (28) idaresindeki 45 HB 7151 plakalı otomobil, Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği Şelale Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kahraman'ın kullandığı otomobil, savrularak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücülerden Avni Gökçe'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Avni Gökçe'nin cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe, diğer araç sürücüsü Savaş Kahraman ise ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise MOBESE kameralarınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı