Son dakika haberleri: 1. Dünya Savaşı döneminde Vezirköprü'de şehit edilen askerler anıldı

1. Dünya Savaşı döneminde Vezirköprü ilçesinde Rum çetecilerin şehit ettiği askerler, anıldı.

Vezirköprü'de 1918 yılında bölgede isyan çıkaran Rum çetelerine müdahale etmesi için gönderilen, çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin anılması amacıyla her yıl şubat ayında tören düzenleniyor.

Samsun Valiliği ve Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından yaptırılan, 1997 yılında tamamlanan Köprübaşı Şehitliği'nde tören öncesi Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik yapıldı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde yürütülen temizlik çalışmalarının ardından düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehitlerin mezarlarına karanfil konuldu.

Kurt, şehitliğin Havza'ya daha yakın olması nedeniyle bakımını Havza Belediyesinin yaptığını söyledi.

Her yıl anma programı gerçekleştirildiğini dile getiren Kurt, "Her yıl iki kez şehitliğimizin bakımını, temizliğini yapmaktayız ve şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutup törenimizi yapıyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Sezai Pekşen de şehitlikte yatan şehitlerin 1915-1918 yıllarında Köprübaşı Karakolu'nda görev yaptıklarını anlattı.

Askerlerin Ersandık bölgesinde çeteci Rumlarca şehit edildiğini belirten Pekşen, "Bölge halkı olarak buraya gelip şehitlere dua ediyoruz. Şubat ayında ise törenimizi ifa etmekteyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehitliğin kaidesi üzerinde bulunan yazıda, "Vezirköprü ilçesi Köprübaşı köyü ile Havza ilçesi Ersandık köyleri arasında bulunan Bakırçayı mevkisinde Eylül 1918'de, bölgede ikame eden ve isyan çıkaran Rum çetelerinin isyanını bastırmak amacıyla Amasya sancağından görevlendirilen Yüzbaşı Celal Bey komutasında Jandarma Başçavuş Kamil Bey ve isimleri tespit edilemeyen 9 jandarma eri, çatışmada şehit düşmeleri üzerine şehitliğin bulunduğu yere gömülmüş, şimdiye kadar Köprübaşı köylüleri tarafından şehitlerin bulunduğu mezarlar korunmuştur." ifadesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu