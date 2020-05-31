Son dakika haberleri | - Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı- Çalışanlar yolcuları...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | - Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı- Çalışanlar yolcuları...

Son dakika güncel haberine göre - Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı Çalışanlar yolcuları dans ederek, karşıladı Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün yeniden açıldı.

31.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:56

- Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı

Çalışanlar yolcuları dans ederek, karşıladı

CİDDE - Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün yeniden açıldı. Havalimanı çalışanları yolcuları dans ederek, karşıladı.

Suudi Arabistan'da normalleşme süreci kapsamında Cidde kentinde bulunan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün iç hat uçuşlarına yeniden açıldı. Havalimanının açılmasının ardından 40 uçuş gerçekleştirilirken, çalışanlar havalimanına iniş yapan ilk yolcuları dans ederek, karşıladı.

Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Issam Nour, yaptığı açıklamada uçuşların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık tedbirlerine uyularak, gerçekleştirildiğini aktardı. Nour, bugün 40 uçuşun yapıldığını belirtirken, uçuşların Riyad, Damam, Abha ve Cizan kentlerine yapıldığını açıkladı.

Son dakika haberleri | - Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı- Çalışanlar yolcuları...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Haber
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu Haber
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı Haber
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin...
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Naci Bostancı Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Haldun Dormen Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Polis Memuru
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | - Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı- Çalışanlar yolcuları... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 23:57:18. #1.14#
title