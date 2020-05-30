Son dakika haberleri | Su Üstünde yaşayanların denize açılmadan önce yapması gerekenler Son dakika Güncel haberine göre Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler 70 gün aradan sonra 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler 70 gün aradan sonra 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak. Saatler sonra halatları fora edilecek tekneler için uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran itibariyle ticari yatların denizlere açılabileceğini açıklaması ile marinalarda hummalı bir hazırlık çalışması başladı. Üstündeki yaşamda güvenlik tedbirlerinin daha önemli olduğunu ve denizcilerin hareket etmeden önce mutlaka tedbirleri gözden geçirmesini tavsiye eden Suüstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, denizcilerin acil durumlarda neler yapması gerektiğini hatırlattı. Acil durumlarda müdahale kadar bildirim yapmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Budaklı, "Bu konuda yapılan hatalar kazalarda kişilerin hayatına mal olabilmektedir. Bu sebeple her denizcinin mutlaka acil durum bildirimi yapmayı bilmesi gerekir. Özellikle kişilerin duman kandillerini, işaret fişeklerini ve el maytaplarını kullanmayı bilmesi gerekir. Teknede ayrıca mutlaka VHF Marin telsizini bulundurması gerekir. Bu telsiz tüm tekneler ve kıyı istasyonları tarafından dinlenmektedir. Ayrıca bunun yanında 16. kanaldan da dinlenebilmektedir. Telsiz ile birlikte ayrıca taşınabilir bir telefonda bulundurulabilir. Eğer sürekli olarak tekneniz kıyıdan uzakta duruyor ise ek olarak teknenizde Acil Durum Mevkii Bildirme Cihazı da bulundurmanız gerekecektir. Sürekli olarak 16. kanalı dinlemeli ve oradan gelecek acil durum çağrılarını takip etmeniz gerekir. Böyle durumlarda gelecek olan acil çağrıları duyabilmeniz ve anında müdahale edebilmeniz bir denizci olarak en önemli görevinizdir. Kanalı dinlerken herhangi bir MAYDAY (Acil durum) çağrısı aldığınızda sessiz kalmalı ve teknenin verdiği bilgileri dikkatle dinlemeniz gerekir. Bu sırada yetkili birimlerden müdahale gelmez ise siz tekneye yardım için hareket edin ve o arada da yetkili birimlere de ulaşmaya çalışın. Tehlikede olan tekne siz iseniz aynı şekilde 16. kanal üzerinden MAYDAY çağrısı gerçekleştirin" diyerek her denizcinin açılmadan önce güvenlik tedbirlerini gözden geçirmesini tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA