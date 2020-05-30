Son dakika haberleri | Silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı - Ölenlerin yakınlarından Muhammet Yıldız
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Son dakika haberleri | Silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı - Ölenlerin yakınlarından Muhammet Yıldız

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

30.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:37

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Köseler Mahallesi'nde, husumetli Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kurşunların isabet ettiği Sıddık, Hasan, Baki, Sinan Güneş ile Sadrettin Yıldız hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Bölgeye gelen güvenlik güçleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen ve kaçan iki kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Jandarma, helikopterle köy kırsalında kayıp zanlıların yakalanması için arama, tarama faaliyeti yürütüyor.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane çevresinde de güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gözlendi.

Son dakika haberleri | Silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı - Ölenlerin yakınlarından Muhammet Yıldız

Kaynak: AA

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