Son dakika haberleri | Restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı Son dakika güncel haberi... Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, aylardır müşteri kabul etmeyen ancak kısmen paket servis yapılan işletmelerin sahipleri ile, bazıları geçici süreliğine tamamen kapanan iş yerlerinin işletmecileri, bugün sabahın erken saatlerinde kepenklerini açtı. Kaynak: AA