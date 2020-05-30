Son dakika haberleri | Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 'nin açılışı öncesi son hazırlıklar yapıldı
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Son dakika haberleri | Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 'nin açılışı öncesi son hazırlıklar yapıldı

Son dakika haberlerine göre Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 'nin açılışı öncesi son hazırlıklar yapıldı Hastane inşaatında çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi Koronavirüs önlemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışa haızır hale getirildi.

30.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:04

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 'nin açılışı öncesi son hazırlıklar yapıldı

Hastane inşaatında çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

İSTANBUL - Koronavirüs önlemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışa haızır hale getirildi. Hastane inşaatında çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Korona virüs önlemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapılan ve açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yapımı tamamlandı. Yarın ki açılış öncesi son rötuşların yapıldığı hastane'de çalışanlar bina önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor son olarak çevre düzenlemesi yapılan 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' inşaatında, giriş bariyerleri ve bekçi kulübeleri yerleştiriliyor. Ayrıca işçiler tarafından yollar araçlarla süpürülerek, su ile yıkandı.

Son dakika haberleri | Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 'nin açılışı öncesi son hazırlıklar yapıldı

Kaynak: İHA

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