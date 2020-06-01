Son dakika haberleri | Nehir yatağında yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Nehir yatağında yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Adana'da Seyhan Nehri yatağında yaralı halde bulunan kadın tedaviye alındı.

01.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:03

Adana'da Seyhan Nehri yatağında yaralı halde bulunan kadın tedaviye alındı.

Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'nün ayaklarında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, suyun daha önceden kesildiği nehrin yatağına girerek yaralı Yeter Dikmen'e müdahale etti.

Seyyar sedyeyle nehir yatağından çıkartılan Dikmen, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Nehir yatağında yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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