Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika güncel haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
31.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:55

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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