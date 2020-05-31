Son dakika haberleri | Kunduzlu-Ahacık yolunda hummalı çalışma
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Son dakika haberleri | Kunduzlu-Ahacık yolunda hummalı çalışma

Bir son dakika haberine göre Çorum'un Bayat ilçesindeki Kunduzlu-Ahacık grup yolunda başlatılan alt yapı çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Son dakika haberleri | Kunduzlu-Ahacık yolunda hummalı çalışma
31.05.2020 08:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:03

Çorum'un Bayat ilçesindeki Kunduzlu-Ahacık grup yolunda başlatılan alt yapı çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, yol yapım çalışmalarını inceleyerek çalışalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'den bilgi aldı.

Kunduzlu-Ahacık grup yolunun 15 köye hizmet verdiğini dile getiren milletvekili Erol Kavuncu, yol üzerinde bulunan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 adet virajın ortadan kaldırıldığını söyledi. Kavuncu, yapılan düzenlemelerle artık bölge halkının daha güvenli ve konforlu seyahat edeceğini belirtti.

Kavuncu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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