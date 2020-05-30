Son dakika haberleri | Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri | Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da, köpeklerini gezintiye çıkaran çiftin bir kedinin saldırısına uğraması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

30.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:03

Antalya'da, köpeklerini gezintiye çıkaran çiftin bir kedinin saldırısına uğraması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Nilüfer Korkmaz ile eşi, köpeklerini gezdirmek için dışarıya çıktı. Çift, site içerisinde yürüdükleri sırada köpeklerine bir kedi saldırdı.

Köpeklerini korumaya çalışan çifte de saldıran kedi, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Yaşananlar sitedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nilüfer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerini gezdirdikleri sırada çocukların "Kedi geliyor" diye bağırmaya başladığını söyledi.

Ne olduğunu anlayamadan bir kedinin saldırısına uğradıklarını aktaran Korkmaz, "Kedinin saldırısı nedeniyle elimizde ayağımızda çizikler oluştu. Öğrendiğimiz kadarıyla kedinin yavruları varmış. Annelik iç güdüsüyle böyle davranmış olabilir." dedi.

Son dakika haberleri | Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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