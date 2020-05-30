Son dakika haberleri | Kayseri'de karantina süresi tamamlanan bin 225 kişi memleketlerine gönderildi
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Son dakika haberleri | Kayseri'de karantina süresi tamamlanan bin 225 kişi memleketlerine gönderildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de karantina süresi tamamlanan bin 225 kişi memleketlerine gönderildi AFAD İl Müdürü Osman Atsız: "6 ülkeden gelen bin 225 kişiyi 70 ile gönderdik" "Vatandaşlarımız geldiğinde her şey hazır oluyordu" Korona virüs tedbirleri kapsamında 6 ülkeden yurda getirilen bin 225 kişi,...

30.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:45

Kayseri'de karantina süresi tamamlanan bin 225 kişi memleketlerine gönderildi

AFAD İl Müdürü Osman Atsız:

"6 ülkeden gelen bin 225 kişiyi 70 ile gönderdik"

"Vatandaşlarımız geldiğinde her şey hazır oluyordu"

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında 6 ülkeden yurda getirilen bin 225 kişi, Kayseri'de karantina sürecini geçirdikten sonra 70 ile uğurlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında; Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Özbekistan, Etiyopya ve Almayna'dan yurda getirilen Türk vatandaşları, Kayseri'de karantine süresini doldurduktan sonra memleketlerine uğurlandı. 6 ülkeden gelen bin 225 kişi, havaalanından AFAD, sağlık müdürlüğü ve gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü yetkililerince karşılanarak, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle yurtlara yerleştirildi. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğü de, havaalanındaki dezenfekte işlemlerinden vatandaşların kaldığı yurtlardaki ihtiyaç malzemelerinin teminine kadar önemli bir görevi yürüttü. Yurtdışından tahliyesinden vatandaşların evlerine gönderilmesi dönemine kadar yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Osman Atsız; "Bu pandemi olayı başladıktan sonra bakanlığımız ve Valimiz Şehmus Günaydın'ın talimatlarıyla başladık. AFAD olarak bizlere görevler verildi. KYK yurtlarında kalan misafirlerimizin, sekreteryası ve yönlendirme iş ve işlemleri tarafımıza verildi. Tabi Talas Kaymakamımız olan ve aynı zamanda vali yardımcımız Zekeriya Güney'in koordinasyonunda iş ve işlemlerimize başladık. Başladıktan sonra ilk olarak Suudi Arabistan dan 3. ayın 16'sında 250 kişilik umrecilerimiz geldi. Daha sonra Kuveyt, Irak, Özbekistan, Etiyopya ve Almanya'dan misafirlerimiz geldi ve KYK yurtlarında kaldılar" dedi.

"Vatandaşlarımız geldiğinde her şey hazır oluyordu"

Vatandaşların yurt dışından gelmeden kalacakları odadaki tüm malzemelerin hazır olduğunu aktaran Atsız; "Burada AFAD olarak KYK yurtlarına verdiğimiz özel destekler; temizlik hizmetleri ve temizlik hizmetleri için hizmet satın alma işleyişi işlemleri bizdeydi. Oradaki bütün temizlik işinde kullanılan malzemeler, kişisel bakım malzemeleri tarafımızdan alındı. Ayrıca yurtlarda kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını da karşıladık. Vatandaşlarımız daha buraya gelmeden önce bu malzemeleri KYK yurtlarındaki müdürlerimize veriyoruz, onlar odalarına yerleştiriyor. Vatandaşlarımız geldiğinde her şey hazır oluyordu" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın tahliye kapsamında vatandaşların havaalanına inişinden evlerine gönderilmesi sürecine kadar yapılan işlemleri de aktaran Atsız; "Uçaktan inmeden önce bize bilgileri geliyor. Arkadaşlarımız ile birlikte havaalanına geçiyoruz ve dezenfekte işlemlerini yapmak üzere hazırlanıyoruz. Bu olay biyolojik bir olay. Uçaktan inmeden önce doktorlarımız tarafından bütün vatandaşlarımız sağlık taramasından geçiriliyor. Daha sonra çantalarını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızı sosyal mesafeyi koruyarak uçaklardan indiriyoruz. Bizim çadırımız içerisinden dezenfekte ederek geçiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığının bizlere vermiş olduğu araçlar ile KYK yurtlarımızda misafir ediyoruz. Toplamda gelip de evlerine gönderdiğimiz kişi sayısı bin 225 kişi olacak. Bunu 70 ile gönderdik. Bazı vatandaşların evlerine gitmesi için kendi Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığımızdan minibüs tahsis ederek evlerine kadar bıraktık" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra yurtdışından gelenler karantina sürelerini evlerinde tamamlayacak"

Artık KYK yurtlarında kalınmayacağını da sözlerine ekleyen AFAD İl Müdürü Osman Atsız; "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla uçaklarımız yurtdışından geldikten sonra sağlıkçılarımız tarafından gerekli taramalar yapılacak, eğer hasta olan varsa ambulans ile hastanelere sevk edilecek. Diğer kalan vatandaşlarımız kendi imkanları ile ikametgahlarına giderek 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklar. Bu durumdan sonra şuanda bize verilen bir görev bulunmamaktadır" dedi.

"Vefa Destek Gruplarında da aktif görev alıyoruz"

AFAD olarak Vefa Destek Gruplarında da görev aldıklarını ifade eden Atsız konuşmasını şöyle sürdürdü;

"AFAD olarak Türkiye genelinde bizim mevcudumuz 5 bin 115 kişi kadrolu personel 683 kişide geçici işçi olmak üzere geneli 5 bin 200 personel. Bunların 2 bini sahada faal çalışan arkadaşlarımız. Kayseri'deki Vefa Destek Gruplarına da kaymakamlıklarımızın talebi üzerine destek verdik. Şuanda Talas'da, Kocasinan'da ve Melikgazi'de Vefa Hizmet gruplarında bizim arkadaşlarımız hala görev yapmaktalar."

Son dakika haberleri | Kayseri'de karantina süresi tamamlanan bin 225 kişi memleketlerine gönderildi

Kaynak: İHA

Manşet

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