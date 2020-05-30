Son dakika haberleri | İstanbul'un fethinin 567. yılı
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Son dakika haberleri | İstanbul'un fethinin 567. yılı

Son dakika haberine göre Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, İstanbul'un fethinin 567. yılı dolayısıyla düzenlenen e-Fetih şölenine Edirne'den online katıldıklarını bildirdi.

Son dakika haberleri | İstanbul'un fethinin 567. yılı
30.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:43

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, İstanbul'un fethinin 567. yılı dolayısıyla düzenlenen e-Fetih şölenine Edirne'den online katıldıklarını bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl büyük heyecan ile stadyumlarda kutlanan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünü koronavirüs salgını nedeniyle online kutlandığını belirtti.

E-fetih töreni düzenlendiğini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Efendimizin müjdesinden gönüllere düşen bir sevda, Fatih'in emaneti kadim şehir İstanbul. Yıllardır tüm coşkumuzla koşup sarıldığımız, Ayasofya'sına hasretle baktığımız göz bebeğimiz İstanbul. Bu yıl uzak kaldık, bu yıl statlarında buluşamadık ama yürekleri birleştirmeye, heyecanı en derinden yaşamaya virüs engel olamadı ve İstanbul'un Fethi'ni tüm coşku ve heyecanımızla bu yıl online olarak kutladık.

Her yıl İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar etkinliği düzenliyorduk. Sağlık tedbirleri nedeniyle bu yıl etkinliğimizi gerçekleştiremedik belki ama genel merkezimizin düzenlediği e-Fetih şölenine katılarak, Edirne Selimiye Meydanı'nda yaşadığımız coşku ve heyecanı internet ortamında yaşamış olduk. Stadyumdaki heyecanı aratmayan e-Fetih şöleninde, mehter takımı ve çeşitli sanatçıların verdiği konserlerin yanı sıra, İslam dünyasından da temsilciler konuşmalar yaptılar. Dört saat süren canlı programın sonunda, e-fetih.com web sitesi aracılığıyla hatıra bileti oluşturanlar arasından çekiliş yapıldı ve kazananlara çeşitli hediyeler verildi."

Kaynak: AA

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