HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri | İş insanları bütün yönleriyle Mardin'i konuştu

Gelen son dakika haberine göre Mardin, birçok farklı kültürün dostça yaşadığı ve 7 bin yılı aşkın tarihi ile dünya kenti olmak için yola çıktı.

Son dakika haberleri | İş insanları bütün yönleriyle Mardin'i konuştu
31.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:13

Mardin, birçok farklı kültürün dostça yaşadığı ve 7 bin yılı aşkın tarihi ile dünya kenti olmak için yola çıktı.

10 ülkeden iş insanları, sanatçılar, kültür elçileri, belediye başkanları, konsoloslar, diplomatlar ve gazeteciler, bütün yönleriyle Mardin'i konuştu.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, Almanya, Macaristan, Yunanistan, Kosova, Letonya ve Türkiye'den 60'a yakın kişi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Lambeth ilçesinin Türk Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, Mardin'in İngiltere'de tanıtılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem de bir dünya kenti olan Mardin'i dünyaya tanıtmak için bu toplantıyı düzenlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Dedelerim 600 yıl önce Mardin'e geldi ve o günden beri Mardin için çalışıyoruz. Mardin'in en önemli gelir kaynağı eğitim ve turizm. Bizler de dedelerimizin geleneğini sürdürerek Mardin halkı için eğitim kurumları, okullar, üniversiteler başta olmak üzere, camiler, aşevleri, yollar, çeşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz iş insanları, doğduğumuz şehre yatırım yapmak ve katkı sağlamak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Mardin'e otoyollar yapılması, havalimanının yenilenmesi, elektrik, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin getirilmesi için yaptığı tüm değerli katkılar için minnettarız ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki amacımız Mardin'i dünyaya tanıtmak. Bugün 10 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bu yolda attığımız ilk adımdır."

Güneydoğu'nun seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan ve filmlere konu olan Xate Ana'nın (Zekiye Midyat) torunu Dalin Midyat ise "Biz aşiret mensubuyuz. Bizim aşiretin 5 köyü var. Biri Süryani, biri Ezidi, biri Arap, ikisi Kürt köyü. 3 farklı dinin, 3 farklı mezhebin dilin bir araya geldiği bir aşiret kültürü... Bu tek başına Mardin'i anlatmaya yetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Mardin'e ayrı bir pasaport verilmeli"

Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan da "Bana kalırsa Mardin'e ayrı bir pasaport verilmeli. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Güneydoğu'da o kadar şiddete rağmen farklı toplumların bir arada dostça yaşamasını başarmış bir yer Mardin..." ifadelerini kullandı.

Leton-Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Aydemir, Leton halkının yüzde 80'inin tatilini yurt dışında yaptığını, bu nedenle Türkiye'nin de Leton halkının ilgi alanında olduğunu belirterek, "Biz artık Türkiye'yi deniz-kum-güneş olarak satmak istemiyoruz. Bu nedenle kültürel ve tarihi destinasyonlar belirlemiştik. Ancak Mardin'i hiç düşünmemiştik. Bu toplantıdan sonra Mardin'i tarihi ve kültürel destinasyonlarımızın en başına koymaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada Ekonomi
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi Ekonomi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Ekonomi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Ekonomi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Ekonomi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İş insanları bütün yönleriyle Mardin'i konuştu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 13:16:12. #1.14#
title