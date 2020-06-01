Son dakika haberleri | Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı
Son dakika güncel haberi: İş yerini açan esnaflar Çay ocağında çay katan esnaf Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan esnaflara siftah ile birlikte çay ve şeker hediye etmesi Başkan Tarhan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında...
01.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:25
İş yerini açan esnaflar
Çay ocağında çay katan esnaf
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan esnaflara siftah ile birlikte çay ve şeker hediye etmesi
Başkan Tarhan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı
OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.
Kaynak: AA