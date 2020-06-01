Son dakika haberleri | Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı Son dakika güncel haberi: İş yerini açan esnaflar Çay ocağında çay katan esnaf Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan esnaflara siftah ile birlikte çay ve şeker hediye etmesi Başkan Tarhan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında...

İş yerini açan esnaflar Çay ocağında çay katan esnaf Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan esnaflara siftah ile birlikte çay ve şeker hediye etmesi Başkan Tarhan'ın konuşması Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı. Kaynak: AA