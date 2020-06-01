Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de kafe, kıraathane ve pastaneler denetlendi
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Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de kafe, kıraathane ve pastaneler denetlendi

Son dakika genel haberi... Büyükçekmece'de kafe, kıraathane ve pastaneler denetlendi Başkan Akgün: "Büyükçekmece Belediyesi bundan sonra kahvehane ruhsatı vermeyeceğiz" Yeni tip korona virüs salgını sürecinde atılan yeni normalleşme adımları kapsamında bugün açılan kafeleri yerinde denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

01.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:45

Büyükçekmece'de kafe, kıraathane ve pastaneler denetlendi

Başkan Akgün: "Büyükçekmece Belediyesi bundan sonra kahvehane ruhsatı vermeyeceğiz"

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını sürecinde atılan yeni normalleşme adımları kapsamında bugün açılan kafeleri yerinde denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kahvehanelerde oynanan kağıt ve taş oyunlarındaki malzemelerin mikrop ve virüs saçtığına atıfta bulunarak, "Büyükçekmece Belediyesi olarak bundan sonra kahvehane ruhsatı vermeyeceğiz"dedi. Başkan Akgün, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki ilk toplantıda da kitap okuma oranının artması için diğer belediyeler için kahvehanelerin kıraathaneye çevrilmesi konusunu gündeme getireceğini söyledi.

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşme adımları bugün itibariyle başlandı. Haftalardır kapalı olan Kafe, pastane, kahvehane ve restoranlarda Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün de katıldığı denetimlerde masalar arası sosyal mesafe kuralları, masalarda oturacak kişi sayısı, mekanlarda dezenfektan kullanımı ve tuvaletlerde sensörlü kapı kullanımı başta olmak üzere birçok noktaya değinilerek mekan sahiplerine uyarılarda bulunuldu. İşletmelerde bulunanların ateşlerinin ölçümü de görevli personel tarafından gerçekleştirildi.

Denetimlere katılarak masalar arası sosyal mesafe ölçümünü bizzat yapıp uyarılarda bulunan Başkan Akgün, uygulamalara hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, " Vatandaşımızın sosyal mesafe kavramını daha iyi anlayıp uygulaması için müesseselerde dörtlü masalar nasıl kullanılacak masalar arası mesafe nasıl olacak gibi hususları tek tek bütün esnafımıza uygulatıp anlatacağız. Çünkü bu hayat memat meselesi. Vatandaşımız 3 ay boyunca içeride birden sokağa çıkacak o nedenle bazen sosyal mesafeyi unutabilecektir. Esas mesele bu saatten sonra sağlık hekimlerinin verdiği savaşın bundan sonra herhangi bir şekilde zedelenmemesi lazım. Onların bu savaşın bu şekilde sonuçlandırılmaması için 1 Haziran sonrasında sağlık insanlarımız dediklerine, devlet otoritelerinin dediklerine harfiyen uyarsak bu işi sonuçlandıracağız" dedi.

"Büyükçekmece Belediyesi olarak bundan sonra kahvehane ruhsatı vermeyeceğiz"

Kahvehanelerle ilgili yeni bir karar aldıklarını belirten Akgün, Türkiye'de bir ilk olacağını söyleyerek, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin ilk encümen toplantısında tüm kahvehanelerin kıraathanelere çevrilmesi için bir yasa teklifi hazırlanmasını önereceğim. Bunu da hazırladık. Kahvehanelerde içerisinde milyardan fazla mikrobun bulduğu iskambil kağıdı, taş oyunu, okey oyunu gibi oyunların Türkiye çapında yasaklanmasının şart olduğuna inanıyorum. Bu milletin daha çok okuma alışkanlığı için bu bir fırsattır. Türkiye'de ne kadar kahvehane varsa tamamının en az içinde 300-500 kitabı bulunan kütüphanelere çevrilmesi Türkiye için yeni bir aşama olacaktır. Yıllardan beri Türkiye'de Büyükçekmece başta olmak üzere bazı belediyelerde çevrilmiştir. Bu oyunlar olduğu müddetçe o kahvehanelerde kitap okunmayacaktır" diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi olarak bundan sonra kahvehane ruhsatı verilmeyeceğini kaydeden Akgün, " Bundan sonra sadece kıraathane ruhsatı vereceğiz. Yüzde 50'sinin kütüphanesini yaptık. Bundan sonra bu tür taleplerde sadece kıraathane ruhsatı vereceğiz. Bununla birlikte insanların toplu olarak yaşadığı yerlerde, umuma mahsus yerlerin tamamında tuvaletlerin tamamı en hijyenik şartlarda yeniden yapılacak. Bay bayan tuvaleti ayrı olacak sabun otomatik olarak ele dökülecek ama esas olan hiçbir kapıya dokunmadan kapılar otomatik olarak açılacak. Her girişte dezenfektan malzemesi olacak. Bu iş süreklilik arz etmezse biz kaybederiz" şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Nesrin Kiper ise denetimlerden dolayı memnun olduklarını şartlara uyduklarını ifade etti.

Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de kafe, kıraathane ve pastaneler denetlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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