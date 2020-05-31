Son dakika haberleri | Bingöl'de gölete düşen kamyondaki 80 koyun telef oldu
Bir son dakika haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gölete düşen kamyondaki 80 koyun telef oldu.
31.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:51
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gölete düşen kamyondaki 80 koyun telef oldu.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, Karlıova-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkarak Kale göletine devrildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon kasasındaki koyunlardan 80'i telef oldu.
Kaynak: AA