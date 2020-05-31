Son dakika haberleri | Bingöl'de gölete düşen kamyondaki 80 koyun telef oldu Bir son dakika haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gölete düşen kamyondaki 80 koyun telef oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gölete düşen kamyondaki 80 koyun telef oldu. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, Karlıova-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkarak Kale göletine devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon kasasındaki koyunlardan 80'i telef oldu. Kaynak: AA