Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı Denetimde kurallara uymayan taksicilere ceza yağarken, 4 araç trafikten men edildi İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri turist kılığında bindikleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kurallara uymayan taksiciler Turist kılığındaki polise yakalandı

Denetimde kurallara uymayan taksicilere ceza yağarken, 4 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri turist kılığında bindikleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde taksicilere ceza yağarken 4 araç bağlanarak otoparka çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi. Fatih'te taksilere Arap turist kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri Aksaray'daki denetim noktasında durdurdu. Denetimde sürücülere, taksimetre açmamaktan 652 TL, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamaktan ve sigara içmekten 144'er TL cezai işlem uygulandı. 4 ticari taksi sürücüsüne de yolcu taşıma belgesi olmadığı için bin 339 TL para cezası kesilerek araçları bağlandı. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüleri polis ekiplerine ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

"Hata yaptık"

Taksimetre açmayan bir taksi sürücüsü, "Gidecekleri yer için pazarlık ettiler. 50 TL dedim. O kadar. Gidecekleri yer o kadar yazıyordu. Pazarlığın yasak olduğunu biliyorum. Hata yaptık" diye konuştu.

Yolcu taşıma belgesi olmayan ve yolcu seçen taksi sürücüsü Abdurrahman Okay, "Saat 13.30'dan 15.30 kadar 120 TL iş yapmışım. Trafikten gidilmiyor. 'Yolcu seçiyorsun' diyorlar. Trafik kilit. Buna bir çare bulsunlar. Müşteri el etti, onu aldım. Sivil polis bana 'müsait misin?' demedi" dedi.

Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı

Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı

Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı

Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri
İnternetten aldığı jant, kargoda banyo musluğu çıkınca soluğu savcılıkta aldı

İnternetten aldığı jant, kargoda banyo musluğu çıkınca soluğu savcılıkta aldı

 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı

Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Ezgi Mola Gülben Ergen
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:22:07. #1.12#