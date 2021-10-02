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Son dakika... Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki yolcu çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü çocuğu olay yerinden bırakarak kaçtı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki yolcu çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü çocuğu olay yerinden bırakarak kaçtı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yakup Ö. (56) yönetimindeki 16 F 4813 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen yolcu C.L. (12) yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika... Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Son dakika... Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Son dakika... Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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