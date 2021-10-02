Son dakika! Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 14 silah ele geçirildi
Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda 14 silah ele geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda 14 silah ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gerçekleştirilen huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlarda 14 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.
Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin, vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.
Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI
Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı