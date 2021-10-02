Son dakika! Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 14 silah ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda 14 silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlarda 14 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin, vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.