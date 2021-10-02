Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu milletin ortaya koyduğu hasletler kıskanılası hasletlerdir. Belki çektiğimiz sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliği'nde İl Güvenlik Toplantısına katıldı. Bakan Soylu toplantının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni alınan 70 aracın teslim törenine katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu katıldı.

"Onun için bu nesil, adanmış bir nesildir. Kendimizi öyle görelim. Bu dünyaya adanmış, ama öteki dünyada hakkını alacak bir nesildir. Öteki dünyaya yatırım yapan bir nesildir. Eğer biz gelecek neslimize çok daha iyi bir dünya bırakabilecek kabiliyeti öne koyarsak bizden çok daha güçlü bir Türkiye'ye, çok daha büyük bir Türkiye'ye ulaşabileceklerinden emin olabiliriz. El birliğiyle olursak, en zor meseleler bile aşılır. En son sel, yangın gibi afetlerden hep beraber geçtik. Bu milletin ortaya koyduğu hasletler kıskanılası hasletlerdir. Belki çektiğimiz sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı"