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Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu milletin ortaya koyduğu hasletler kıskanılası hasletlerdir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu milletin ortaya koyduğu hasletler kıskanılası hasletlerdir. Belki çektiğimiz sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliği'nde İl Güvenlik Toplantısına katıldı. Bakan Soylu toplantının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni alınan 70 aracın teslim törenine katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim görevimiz ülkemizin huzur ve güven içerisinde yarına emin adımlarla ilerlemesidir. Şimdi buradaki topluluğu görüyorum. Bu topluluk çok tecrübenin içerisinden geçen bir topluluktur. Sanayiciler, iş insanları, hayatın içerisinde olanlar, cemiyet hayatında mücadele edenler bilirler. Yüzde 8 binlik gecelik faizleri gördü bu millet. Her gün terörden dolayı, 'Acaba bugün kaç şehit vereceğiz?' diye endişe içerisinde akşam kafasını yastığa koyup da sabah kötü bir haber duymamak için dualarla gecelerini geçirdi bu millet. Amerika'dan, Avrupa'dan bize 'Haddinizi bilin' diye parmak salladılar, etrafımızda terör koridorları oluşunca müdahale etmeyelim diye. Depremler oldu, birçok sıkıntı yaşandı, siyasal istikrarsızlıklar oldu. Bütün maliyetini bu millet yaşadı. Hep beraber yaşadık. Şuradaki insanların tecrübesi kadar bir tecrübeyi Türkiye görmemiştir" dedi.

Bakan Soylu gelecek nesiller için büyük ve güvenli adımlarla giden bir Türkiye bırakılması gerektiğini ifade ederek, "Hep birlikte, çok çalışarak gördüğümüz tecrübeyi, gördüğümüz acıları gelecek nesillerimize yansıtmamak için, el birliğiyle çalışmak zorundayız. Çünkü bugünün nesli, yani bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bizim gibi bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler. Onlara daha güvenli, engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük ve güvenli adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir başbakanın asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanılan süreçte bu ülkenin demokrasisine, hürriyetine ve bu ülkenin insanlarına yüklenen maliyeti görmeyebilirler. Görmesinler de zaten" diye konuştu.

Terör örgütüne katılım sayısını açıklayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun için bu nesil, adanmış bir nesildir. Kendimizi öyle görelim. Bu dünyaya adanmış, ama öteki dünyada hakkını alacak bir nesildir. Öteki dünyaya yatırım yapan bir nesildir. Eğer biz gelecek neslimize çok daha iyi bir dünya bırakabilecek kabiliyeti öne koyarsak bizden çok daha güçlü bir Türkiye'ye, çok daha büyük bir Türkiye'ye ulaşabileceklerinden emin olabiliriz. El birliğiyle olursak, en zor meseleler bile aşılır. En son sel, yangın gibi afetlerden hep beraber geçtik. Bu milletin ortaya koyduğu hasletler kıskanılası hasletlerdir. Belki çektiğimiz sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı"


Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

Son dakika: Bakan Soylu: Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı

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