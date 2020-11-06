Son dakika haberler! 2021 asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret zam oranı belli oldu mu?
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Son dakika haberler! 2021 asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

06.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:53
Son dakika haberler! 2021 asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücret 2021 son dakika haberi gelişmeleri yakından takip edilirken Bakanlık tarafından yapılan çalışma ile asgari ücret konusu gündem oldu. Peki, 2021 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne kadar?

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Sunumunda "SGK'nın 2002'de yüzde 71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda yüzde 84 olmasını bekliyoruz" diyen Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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