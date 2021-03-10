Son dakika haberi... Zübeyde Ana Çocuk Akademisi açılıyor
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Son dakika haberi... Zübeyde Ana Çocuk Akademisi açılıyor

10.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:31
Son dakika haberi... Zübeyde Ana Çocuk Akademisi açılıyor

Son dakika haberi... Mudanya Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ay sonunda açılıyor.

Mudanya Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ay sonunda açılıyor.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, çocuklara eğitim verebilmek için gün sayıyor. Bu ay sonunda açılışı yapılacak olan akademide son hazırlıkları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kayıtlara başlandığını duyurdu.

Hayri Türkyılmaz, "Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyorum. Eğitimde fırsat eşitliği, laik, çağdaş temeller üzerine kurulu eğitimi köklendirmek adına hayata geçirdiğimiz çocuk akademimiz gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde ön kayıtlar başlarken, 444 89 22 aranarak 2901 numaralı dahili hattan bilgi alınabilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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