Son dakika haberi: ZONGULDAK Toplu ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda yoğunluk yaşanmadı Son dakika haberi: Toplu ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda yoğunluk yaşanmadıZONGULDAK'ta, toplu şekilde ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda halkın alınan kurallara uyduğu görüldü.

Toplu ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda yoğunluk yaşanmadı

ZONGULDAK'ta, toplu şekilde ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda halkın alınan kurallara uyduğu görüldü. Mezarlıklarda arife günleri yaşanan yoğunluk bu bayram öncesi yaşanmadı.

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle kent genelinde toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarını yasakladı. Her bayram öncesi arife günü yoğunluk yaşanan mezarlıklarda, yasak nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı görüldü. Vatandaşlar, alınan tedbirlere uyarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dua etti. Baştarla Mahallesi'ndeki kent merkezindeki en büyük mezarlık olan Asri Mezarlık en sakin arife gününü geçirdi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, maskeyle dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.

Oğlu ve eşinin mezarını ziyaret ettiğini ifade eden Gülseren Arslan, mezarlığın diğer bayramlara göre çok sakin olduğunu belirterek, "Şu anda çok sakin. Başka zaman geldiğimizde çok kalabalık olurdu. Herhalde insanların ya işleri var yada kurallara uymak için gelmediler. Belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Mezarlıkları ve çevresini temizlemişler." dedi.

Kaynak: DHA