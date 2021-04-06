Son dakika haberi | Zonguldak'tan kısa kısa

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Son dakika haberleri: Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmak üzere dezenfektan cihazı dağıttı.

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmak üzere dezenfektan cihazı dağıttı.

Oda başkanı Cevdet Civelek, gazetecilere, taksi durakları, Çilek Halk Otobüsü Kooperatifi ve katlı otoparkta bulunan köy minibüslerine dezenfektan cihazı dağıttıklarını söyledi.

Civelek, kentte yolcu taşımacılığı yapan araçların periyodik olarak dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Erdemir işçilerine ziyaret

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyarette, işçilerin talepleri ve sendika tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Muhtarlar Derneğine ziyaret

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden seçilen Şükrü Kılıç'ı ziyaret etti.

İlçe yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Bozkurt, yeni yönetime başarı dileyerek, "Köy ve mahallelerin sorun ve taleplerinin giderilmesi noktasından üzerimize düşen neyse yapacağız. Birlik ve bütünlük içerisinde sorunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç da Bozkurt ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş