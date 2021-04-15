Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı hapis cezası aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı hapis cezası aldı

Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı hapis cezası aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Zonguldak'taki uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı, 12 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'taki uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı, 12 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmasında, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına karar verdi.

Bir sanığın dosyası ayrılırken diğerleri beraat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı hapis cezası aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:48:00. #1.14#

title