Son dakika haberi: Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı, ilçeye bağlı Oğuzhan köyü Gemeoğlu Mahallesi'nde devrildi. Kazada R.İ, B.G. ve E.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.İ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA