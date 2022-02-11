Son dakika haberi! Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi! Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ta sahte banknot ile alışveriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta sahte banknot ile alışveriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncivez Mahallesi'ndeki bir market işletmecisinin alışveriş karşılığında kendisine 100 liralık sahte banknot verildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'dan kiralık araçla geldikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 40 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Zonguldak, Market, Güncel, Haberler

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