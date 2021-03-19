Son dakika haberi... Zonguldak'ta polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

19.03.2021 02:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:37
Son dakika haberi... Zonguldak'ta polisten kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kanala düştü

Son dakika haber: Zonguldak'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil kanala düştü.

Zonguldak'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil kanala düştü. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozlu ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABT 266 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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