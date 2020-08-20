Son dakika haberi | Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Son dakika habere göre Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yol kenarındaki otomobilde bulunan Yavuz Beşikci ve Emine Aslan, yanlarında duran taksiden ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi | Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
20.08.2020 23:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:00

Zonguldak'ta, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yol kenarındaki otomobilde bulunan Yavuz Beşikci ve Emine Aslan, yanlarında duran taksiden ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında, Alaplı- Akçakoca yolu arasında bulunan Kavukkavla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetti. Yavuz Beşikci'nin bulunduğu otomobilin arkasında duraklayan araç içindeki kişiye de olaya şahit olduğu gerekçesiyle ateş edildi. Sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, şüpheliler kaçtı.
OLAY YERİNDE 25 BOŞ KOVAN BULUNDU
Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 25 boş kovan buldu. İki kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin kullandığı iddia edilen taksi Ereğli ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Taksi sürücüsü ve içindeki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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Kaynak: DHA

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