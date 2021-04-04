ZONGULDAK - Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZONGULDAK - Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra ormanlık alana gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı.

Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra ormanlık alana gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'den (32), 2020 Aralık ayından bu yana haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşan ekipler, olaya ilişkin baba A.Z. (55) ile üvey anneyi gözaltına aldı.

Zanlı A.Z'nin, ifadesinde, oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri söylemesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda çalışma başlattı.

Aydın Z'nin cesedi, tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.

Bu arada katil zanlısı babanın, Aydın Z'nin uzun süre köyde görülmemesi üzerine hakkında soru soran kişilere oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

ZONGULDAK - Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
ZONGULDAK - Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
ZONGULDAK - Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
ZONGULDAK - Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ZONGULDAK - Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 00:19:19. #1.16#
title