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Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokak'ta bulunan mobilya deposu olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, mobilya deposu kullanılamaz hale geldi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangını, 2 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale ederek söndürdüklerini söyledi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Yangın, Güncel, Haberler

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