Son dakika haberi: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü

Son dakika haberi: Zonguldak'ta, özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta, özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İnağzı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında sabaha karşı kömür üretimi sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan işçi Naci Şekerci (51), mesai arkadaşları tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şekerci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Naci Şekerci'nin cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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