Son dakika haberi | Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Gelen son dakika haberine göre AFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi.
16.08.2020 01:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 01:34
AFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi. Dik yamaçtan aşağıya ceset torbasına konulan yiyecek ve kıyafetler, halatla aşağıya gönderildi. Mahsur kalanların helikopterle kurtarılması bekleniyor.
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Kaynak: DHA