Son dakika haberi | Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı Gelen son dakika haberine göre AFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi.

AFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi. Dik yamaçtan aşağıya ceset torbasına konulan yiyecek ve kıyafetler, halatla aşağıya gönderildi. Mahsur kalanların helikopterle kurtarılması bekleniyor. Kaynak: DHA