Son dakika haberi: Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 11 bin 258 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 11 bin 258 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydeğirmeni beldesindeki bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde, 5 kişinin kapalı alanda maske takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve alkol kullandıklarını tespit etti.

Kahvehanedeki 5 kişiye, Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 11 bin 258 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz