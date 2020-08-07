Son dakika haberi | Zonguldak'ta kafede çıkan yangın söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta kafede çıkan yangın hasara yol açtı.

Zonguldak'ta kafede çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden çalışanlar, kafedeki alevler kısa sürede büyüyünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA