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Son dakika haberi: Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokağı'ndaki iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında bina hasar gördü.

Öte yandan yanan binanın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan tek katlı metruk binada da çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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