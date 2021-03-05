Son dakika haberleri! ZONGULDAK - Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı

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Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında dün, hastanenin güvenlik görevlileri Rahmi Özkara ve Tolga Temelkuran'ı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.K. ve iki oğlunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ile oğlu T.K. tutuklandı.

Diğer oğul T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik görevlileri Özkara ve Temelkuran'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü