Son dakika haberleri! ZONGULDAK - Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri! ZONGULDAK - Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı

05.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:16

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında dün, hastanenin güvenlik görevlileri Rahmi Özkara ve Tolga Temelkuran'ı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.K. ve iki oğlunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ile oğlu T.K. tutuklandı.

Diğer oğul T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik görevlileri Özkara ve Temelkuran'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Son dakika haberleri! ZONGULDAK - Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı
Son dakika haberleri! ZONGULDAK - Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Lady Gaga Sezen Aksu Kenan Doğulu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! ZONGULDAK - Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:15:57. #1.15#
title